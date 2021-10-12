不少人人生規劃是買一間屬於自己的房子，不過一名男子透露，目前在海外工作，但因為疫情的關係，讓他萌生回台創業、買房的念頭，沒想到一查台灣家附近的新成屋，竟要價2千多萬，令他直呼「真的買不起」。

原PO日前於論壇《Dcard》表示，自己是化學碩士出身，出社會後的第一份工作月薪不到3萬，因此他做了一年就去做橡膠開發產業，一個月薪水為4萬2800元，但持續做了3年仍覺得沒有前途，所以又再度跳槽到一家台商經營的越南公司，當時給他的年薪條件為120萬，結果實際月薪再加上年終，年薪只領到84萬5000元左右。

原PO只好再換跑道，現在到大陸商在非洲設廠的公司，目前年資2年、年薪約為150萬，最近因疫情影響導致工作不順，讓他有了想回台創業的念頭，便上網查了台灣家鄉附近的新成屋房價，沒想到總價竟要2200萬，令他嚇得直呼「唉！真的買不起」。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「別鬧了，2200萬兩成，頭期款只要440萬，買不起...是你不會存錢」、「2200買不起不會買1200？」、「為什麼要買2200」、「外派才150有點少」、「那就不要買新成屋啊」、「幹嘛一定要買新成屋，不會先買新古中古」、「回來台灣你的薪水可能會銳減，化學不走電子廠、半導體廠，傳產的高薪選擇還真的不多，別回鬼島了」。

(時報資訊)