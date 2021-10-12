【時報-台北電】聯發科(2454)於10月26日15時召開第三季財報暨營運線上說明會，將公佈公司2021年第3季財務報告及2021年第4季業績展望。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

#說明會 #聯發科

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀