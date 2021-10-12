【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團王品(2727)面對新冠肺炎疫情衝擊、國際原物料價格飆漲、人事成本攀升等三重營運壓力挑戰，宣布擬自25日起調整部分品牌價格，將透過規模採購、提升供應鏈管理綜效、加強營運優化，努力將平均調幅控制在5％以內，部分中平價品牌仍維持原價。
聯合國農糧組織（FAO）指出，全球食品價格過去15個月已大漲40％、創近10年最高，食材成本高漲成為餐飲經營最大壓力。王品亦指出，國際各項食材價格自去年疫情爆發以來一路飆漲，迄今各項食材成本已飆漲至前所未見價格。
其中，主力食材的牛肉，常見的肋眼、菲力已大漲達50％，後續仍持續看漲，主因「黃小玉」價格飆漲帶動飼料成本上揚，且美國今年缺工導致人事成本提高。國產豬肉價格亦居高不下，據9月17項重要民生物資CPI顯示，豬肉漲幅達7.75％、創6年半新高。
而雞肉、海鮮價格漲逾15％，沙拉油、糖等大宗物資漲逾30％，人事成本攀升更加重餐飲內需產業負擔。王品表示，台灣2018～2021年基本工資調漲9.1％、時薪調漲達14.3％，加計明年再度調漲，累計2018～2022年基本工資調漲14.8％、基本時薪調漲20％。
王品表示，集團將竭盡全力遵守法規，妥善照顧每位同仁，但身為疫情海嘯第一排受害者，面對原物料和人事成本攀升壓力，不得不調整部分品牌售價，但承諾將最大化吸收各項成本，希望讓消費者以合理價格，繼續享有安全美味的餐點與高品質服務。
(時報資訊)
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