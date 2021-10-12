配合「五倍券」振興方案，原民會再加碼推出「i原券」，凡綁定數位券的民眾勾選參與「i原券」抽籤，就有機會獲得1000元的現金回饋，今天舉行首波抽籤，身份證末2碼64及85的民眾合計有2萬4364人可望領到。
據原民會統計，截至今天為止，共有125萬231人登記領取i原券，原民會表示，抽中i原券後，可以帶著家人到部落走走，順道到原民會認證店家使用「台灣Pay」消費，在兼顧防疫的同時，也提振店家的經濟收益，一起攜手挺過疫情帶來的影響。
(時報資訊)
配合「五倍券」振興方案，原民會再加碼推出「i原券」，凡綁定數位券的民眾勾選參與「i原券」抽籤，就有機會獲得1000元的現金回饋，今天舉行首波抽籤，身份證末2碼64及85的民眾合計有2萬4364人可望領到。
據原民會統計，截至今天為止，共有125萬231人登記領取i原券，原民會表示，抽中i原券後，可以帶著家人到部落走走，順道到原民會認證店家使用「台灣Pay」消費，在兼顧防疫的同時，也提振店家的經濟收益，一起攜手挺過疫情帶來的影響。
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