【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國電動車製造商特斯拉9月銷售56,006輛中國製汽車，創下約兩年前開始在上海投產以來的最高記錄。

根據中國乘用車協會（CPCA）周二公布的數據，這個9月的銷售數字包括出口3,853輛。

現在特斯拉在上海廠生產的車型包括Model 3電動轎車和Model Y電動休旅車。其8月的中國製電動車銷量為44,264輛，其中出口占31,379輛，顯示特斯拉中國製電動車的銷售量和外銷量均見顯著增長。

中國電動車製造商蔚來汽車和小鵬汽車9月的交車數都超過10,000輛。福斯汽車則宣布9月在中國售出10,126輛ID系列電動車。

該產業協會表示，9月中國乘用車總銷量達到160萬輛，較去年同期減少17%。

(時報資訊)