汎德永業（2247）自結9月合併營收35.7億元，月增26.85％；第三季合併營收99.2億元，雖受到本土疫情干擾，但相較去年同期僅微幅下滑3.96％；累計前九月合併營收322.4億元，年增12.61％。
汎德永業指出，隨著疫情趨緩，先前受疫情影響的遞延買氣也已開始發酵，綜觀9月台灣新車市場創下近16年同期新高紀錄，整體新車市場較8月增長24.1％，汎德永業9月亦創佳績，受惠新車持續到港，9月營收較達35.7億元，更較上月增加26.85％，累計前九月營收322.4億元，年增12.61％，均優於國內新車市場銷售表現。
汎德永業進一步指出，第三季雖有疫情因素干擾，然因豪華車款多屬於先下訂後交車的期貨車，受疫情影響較小，且隨著疫情逐漸趨緩，銷售展示暨服務中心人流、訂單數、維修保養業績均已恢復疫情前的水準，目前進口車的配額供應穩定，新車供貨無虞，長年熱賣車款（如BMW X系列休旅車、Porsche 休旅車Cayenne Coupe、Macan等）等持續繳出亮眼銷售成績。
展望第四季，汎德永業指出，目前BMW與Porsche新車的預收單情況仍然十分熱絡，且汎德永業旗下銷售品牌於年底前都將陸續推出新車上市，包括BMW重磅車款 iX豪華純電旗艦休旅車，128ti性能掀背車、4系列Gran Coupe等，長年熱銷車款X3、X4也都將於第四季推出全新改款，目前新車款預收單皆相當踴躍，在車型戰力全面提升下，預期將能推升新車銷售業績成長。
汎德永業進一步指出，Porsche旗下Taycan全系列車款自推出以來話題度與買氣均相當高，主力車款Macan全新改款預計將於第四季抵港交車，再加上10月起BMW 與Porsche的2022年式新車也將陸續上市，預期將出現新一波的交車熱潮，為第四季與明年初的新車銷售表現注入強心針，公司業績成長動能無虞。
(時報資訊)
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