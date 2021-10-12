台股雙十行情落空，加權指數12日隨美股腳步收黑，電、金、傳三大族群盡墨，一度重挫291點，終場雖有拉抬，但仍失守5日線，收在16,462點，下跌177點，成交量小幅增加至2,804.7億元；台指期則下跌207點，以16,418點作收。

群益店頭市場基金經理人吳胤良表示，台股十月開市以來仍持續受到大陸限電影響供應鏈的不確定因素影響，且美國聯準會（Fed）主席對通膨時間可能延長的談話也影響美股走勢。在通膨疑慮影響消費者信心，市場對後續需求展望轉趨保守，國際運價修正也使得相關個股短期跌幅擴大，市場融資出現較大斷頭賣壓，遂使得指數持續呈現較明顯回落。

不過，吳胤良認為，考量短期籌碼面進行較大清理後，短期系統性風險可望解除，市場信心逐漸回穩後仍將尋求22年基本面穩定向上的標的。台灣半導體供應鏈仍在本波技術創新的產業背景取得領先，部分傳產在大陸能耗雙控的政策下可望有轉單效益，預估隨著中國發改委已表明將穩定供電，短期融資斷頭的籌碼面干擾降低，指數仍可回到穩健發展的趨勢。

(時報資訊)