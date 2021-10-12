啟發投顧分析師楊基政表示，台股12日再次回測200日均線並微幅跌破，貨櫃三雄陽明、長榮、萬海仍創短期新低，封測股日月光亦再次破底。部分跌深股跌深後可能反彈，但仍需反覆測底，譬如大立光、聯亞等。大盤在4月29日17,709點、7月15日18,034點、9月6日17,633點見高點後皆盤跌而下，技術面上月、季線分別扣抵9月與7月中旬高指數區，呈下彎型態，整理時間恐拉長。

創意、智原、健策等三檔創高電子股12日均未強攻，顯見追價買盤並不強，由跌深股主導盤面，操作上持股不宜過高。

個股方面，撼訊受惠比特幣突破57,500美元，題材再度增溫，加上半年報大賺一股本，9月營收達8.41億，創同期新高；至於本周納入投資組合的越峰，碳化矽粉少量出貨給矽晶圓廠商，9月營收增溫，回測月線有機會續彈，股價靠近前高附近不追。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意