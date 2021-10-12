證券分析師黃勇文表示，台股加權指數12日開低走低，盤中更一度重挫近三百點，最低跌破16,350點，逼近5日前波轉折低點16,162點，且距離年線16,090點亦不遠，後續能否獲得有力支撐，將是台股後市關鍵。此外，觀察盤面，貨櫃三雄持續重挫，並成為大盤弱勢族群，建議投資人未來逢反彈都應適時減碼。

個股方面，本周納入投資組合的力旺，受惠與台積電合作，並打入5奈米智慧型手機平台、高效能運算平台IP供應鏈，預期股價有望持續創高。

展望後市，外資近來連續賣超逾千億元，導致台股跌破「萬七」關卡後持續回檔。即便台股受大陸限電、恒大事件衝擊，加上美國債務上限的議題也將延後解決，全球股市利空消息不斷，惟大盤位階仍位於歷史相對高點，故現階段投資人須先等待拉回、融資浮額減少，才有利後續反彈契機出現。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意