倫元投顧分析師陳學進表示，台股12日開低下殺，終場下跌177.59點，跌幅1.07％，收在16,462.84點；櫃買指數亦同步下跌2.32點，跌幅1.14％，收在200.80點；三大法人進出方面，外資轉賣167.58億元，投信續買6.04億元，自營商轉賣14.86億元，惟外資法人於台指期轉買5,515口多單，累計淨空單部位為15,634口，心態轉趨謹慎保守。
台股受到11日美股下殺拖累，加上大陸限電、地緣政治風險升溫、美國聯準會（Fed）縮表升息箭在弦上、疫情反覆不定等利空不斷，都使市場買氣保守，加上資本市場目前仍位處於相對高點上，使市場信心短期難以恢復。
就技術面觀察，加權指數10日線、月線和季線等短中期均線下彎，且未能夠有效突破並站穩均線之上，預期在市場信心尚未完全恢復前，加權指數都有再探底的危機。
不過，投資人對於台股短線的震盪拉回，也無須過度驚慌，畢竟國內整體經濟表現仍持穩，且台股年線目前仍在16,090點附近，「萬六」關卡又是國家隊護盤的底限，故只要經濟大環境未急速惡化，台股很快便能迎來更光明的未來。
個股方面，本周納入投資組合的技嘉，法說報喜、業績看旺，在低檔量增、公司派及法人大戶心態偏多下，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。
選股方面，在加權指數下殺拉回的過程中，基於效率原則，市場資金只會圍繞在少數特定族群或個股上，包括晶圓代工漲價、電動車題材概念股、低軌道衛星概念股，都是市場法人聚焦的主軸，逢低值得留意。
此外，貨櫃三雄雖股價經歷下殺，惟在嚴重超跌下，目前就待利空鈍化或消除，預期隨時都可望展開一波絕地大反攻，投資人可留意止跌契機何時浮現。
(時報資訊)
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