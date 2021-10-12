面對疫情造成航運、國際物料高漲，以及工資攀升三重挑戰，王品集團宣布擬於10/25日起調整旗下15個餐飲品牌餐價，王品集團強調，餐飲業經營壓力日益沉重，集團透過規模採購、提升供應鏈管理綜效、加強營運優化，將努力將平均調幅控制在5％以內，為連鎖餐飲「漲價潮」開出第一槍。

過往，連鎖餐飲或烘焙業者漲價，通常在農曆年過後才啟動。不過，在王品之前，烘焙糕餅業者也因相同理由起漲。市場同業透露，由於國際原物料、航運價格不斷上升，加上基本工資逐年調升，業者成本壓力不斷增加，以速食連鎖龍頭麥當勞為例，和德昌接手台灣麥當勞成為授權發展商時，計時人員時薪為110元，如今已到168元，經營成本不斷墊高，所以餐飲業者「勢在必漲」，差別只在「何時漲」 與技術性的「怎麼漲」而已。

去（2020）年疫情爆發後，國際食材原物料成本開始飆漲，且漲幅前所未見。以王品集團主力食材牛肉為例，因「黃小玉」價格飆漲、飼料成本上揚，加上美國飽受缺工之苦、人事成本提高，肋眼、菲力與牛小排漲幅高達50％。即便是國產豬肉，價格亦居高不下，根據9月最新公布的17項重要民生物資CPI顯示，豬肉漲幅達7.75％、創下6年半新高。

王品集團統計，去（2020)年至今雞肉、海鮮價格上漲超過15％，沙拉油、糖等大宗物資漲幅超過30％。王品集團表示，除食材成本高漲成為餐飲經營最大的壓力，人事成本高升更加重餐飲內需產業的負擔。台灣基本工資在2018-2021年間漲幅達9.1％、時薪漲幅更高達14.3％，最新公布的2022年基本工資方案，基本工資又將自24,000元上調至25,250元、基本時薪從160元調升至168元，累計2018-2022年基本工資調幅為14.8％、基本時薪調幅達20％。

王品集團強調，面對原物料和人事成本攀升的壓力，不得不調整部分品牌售價，但也承諾最大化吸收各項成本，希望讓消費者以合理價格，繼續享有安全美味的餐點與高品質服務。同時，公司仍將竭盡全力遵守法規，妥善照顧每一位同仁。

(時報資訊)

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