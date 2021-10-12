【時報-台北電】晶技(3042)110年9月自結損益公告，9月合併營業收入14億4256萬元，合併營業利益3億4711萬元，合併稅前淨利3億9079萬元，稅前每股盈餘1.26元。

　前9月合併營業收入117億5497萬元，合併營業利益27億3277萬元，合併稅前淨利29億404萬元，稅前每股盈餘9.37元。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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