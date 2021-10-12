【時報-台北電】眾智(6819)實施庫藏股期間屆滿、已執行完畢，已買回40萬股，總金額2753萬4672元，每股均價68.84元，已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之4.92%。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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