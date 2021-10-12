【時報-台北電】遠傳(4904)一一○年九月份營運成績，自結單月合併營收為74.66億元，稅前息前折舊攤銷前淨利為24.32億元，營業利益為9.37億元，歸屬於母公司業主之淨利為7.13億元，每股盈餘為0.22元。

　累計本年度自結合併營收為610.37億元，稅前息前折舊攤銷前淨利為209.17億元，營業利益為76.25億元，歸屬於母公司業主之淨利為71.49億元，每股盈餘為2.19元。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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