【時報-台北電】力成(6239)於110年10月26日14:30召開法人說明會，地點位於新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路15號6樓(訓練教室)，將報告110年第3季營運成果及未來之營運展望。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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