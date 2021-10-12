【時報記者郭鴻慧台北報導】水處理環保設備及技術服務商基士德-KY(6641)9月在揚州廠復工及台灣營收挹注下，合併營收達2.2億元，創歷史新高，月增58.01%、年增8.68%，前9月營收13.76億元，年增0.67%。

基士德-KY上市掛牌以來首次市場籌資，包含現金增資1.5億元及發行無擔保可轉換公司債(CB)籌集3億元，合計籌資4.5億元案已全數完成，現增股已於10月8日上市交易。本次取得資金，主要用於新廠所需建廠與機器設備相關資金及新增轉投資，其中新增轉投資為參與台灣裕山環境工程公司現金增資，已於6月底實際取得23.53%股權。

基士德-KY今年2月成立台灣子公司，積極拓展台灣地區業務，截至9月底台灣地區營收已超過1億元，公司與裕山公司合作高廠案，預計收入在今年第四季至明年上半年可陸續實現，加上第四季因大陸地區延交訂單持續交貨，基士德對今年業績成長維持樂觀。

基士德的轉投資裕山公司今年9月份取得高雄市政府「高雄煉油廠第三區土壤及地下水污染整治工作」標案，合約金額9.8億元，預計將於2022年10月前完成土壤整治作業。而在去年取得的「台灣中油(股)公司-高廠污染土壤熱處理設備建置統包工程」，亦於9月與中油及高雄市政府完成合約轉讓給高雄市政府的協議，合約金額約3.4億元，並已在9月中復工。

(時報資訊)

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