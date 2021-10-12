說到就要查到。金管會12日公布，2020年6月1日起，要求13家車商保代必須提供調查表列出代理的所有產險公司，供購車民眾自行勾選想投保的車險，此制度上路已滿一年，近期即要了解車商保代執行狀況，不排除會抽樣打電話給保戶，了解車商保代是否按規定揭露所有代理產險公司。

這樣措施是為解決多年來車商挾通路以令產險公司的情況，台灣一年要銷售40多萬輛新車，車商保代藉著強勢銷售通路，要求產險公司提供量身訂作車險保單、高佣金或獎金、分潤等，而車險又占產險業者一半以上的保費量，因此這種情況讓產險公司頻吃罰單。

國內大型車商幾乎都有成立保代公司，代理車險保單，據保險局統計，目前國內共13家車商保代，即和安、台灣賓士、德鎔、順益、六和國際、台灣本田、百泰、協進、南陽、凱興、華中、福斯國際、福灣等保險代理人公司，即涵括台灣大部分新車的銷售通路，也挾著強大的新車銷售量，要求產險公司配合，否則就不再代理其車險，產險公司為了要業績，只好低頭。

也有車商直接有自家產險公司，如和泰汽車即投資有和泰產險，裕隆亦投資有新安東京海上產物，亦曾出現產險公司配合自家車商、欠缺內控的缺失。

民眾購買新車，一般都會為愛車投保保費較高的任意車險，如無論什麼原因造成車體毀損都理賠的甲式車體損失險，另外還有竊盜險、三人責任險及各式附加險，車險也是產險公司主要的業績來源，若長期被車商保代牽制，恐不利產險業經營。

但此問題是一個願打一個願挨，保險局只好從確保消費者權益角度出發，要求比照銀行銷售住宅火險、地震險的方式，要求車商保代自己代理車險的所有產險公司列成表格，交給客戶自行選擇，消費者若聽從業務員建議選擇保單也合法，但至少將自主選擇權還給保戶。

金管會12日再度提醒民眾，透過車商保代所屬保險業務員投保汽車保險時，除應瞭解投保的保險種類與保障範圍是否符合需求，並可自行選擇想要投保的保險公司，不必由保險業務員決定；至於調查表上路一年，保險局將了解車商保單是否有落實揭露，若有疏失，保險局應會祭出罰則。

(時報資訊)