說到就要查到。金管會12日公布，2020年6月1日起，要求13家車商保代必須提供調查表列出代理的所有產險公司，供購車民眾自行勾選想投保的車險，此制度上路已滿一年，近期即要了解車商保代執行狀況，不排除會抽樣打電話給保戶，了解車商保代是否按規定揭露所有代理產險公司。
這樣措施是為解決多年來車商挾通路以令產險公司的情況，台灣一年要銷售40多萬輛新車，車商保代藉著強勢銷售通路，要求產險公司提供量身訂作車險保單、高佣金或獎金、分潤等，而車險又占產險業者一半以上的保費量，因此這種情況讓產險公司頻吃罰單。
國內大型車商幾乎都有成立保代公司，代理車險保單，據保險局統計，目前國內共13家車商保代，即和安、台灣賓士、德鎔、順益、六和國際、台灣本田、百泰、協進、南陽、凱興、華中、福斯國際、福灣等保險代理人公司，即涵括台灣大部分新車的銷售通路，也挾著強大的新車銷售量，要求產險公司配合，否則就不再代理其車險，產險公司為了要業績，只好低頭。
也有車商直接有自家產險公司，如和泰汽車即投資有和泰產險，裕隆亦投資有新安東京海上產物，亦曾出現產險公司配合自家車商、欠缺內控的缺失。
民眾購買新車，一般都會為愛車投保保費較高的任意車險，如無論什麼原因造成車體毀損都理賠的甲式車體損失險，另外還有竊盜險、三人責任險及各式附加險，車險也是產險公司主要的業績來源，若長期被車商保代牽制，恐不利產險業經營。
但此問題是一個願打一個願挨，保險局只好從確保消費者權益角度出發，要求比照銀行銷售住宅火險、地震險的方式，要求車商保代自己代理車險的所有產險公司列成表格，交給客戶自行選擇，消費者若聽從業務員建議選擇保單也合法，但至少將自主選擇權還給保戶。
金管會12日再度提醒民眾，透過車商保代所屬保險業務員投保汽車保險時，除應瞭解投保的保險種類與保障範圍是否符合需求，並可自行選擇想要投保的保險公司，不必由保險業務員決定；至於調查表上路一年，保險局將了解車商保單是否有落實揭露，若有疏失，保險局應會祭出罰則。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：