金管會力拼公司治理3.0，要求上市櫃公司年報公告時點大提前。金管會證期局副局長郭佳君12日指出，為提升上市（櫃）公司財務資訊揭露的及時性，將分階段推動公司年報公告時點提前，2022年起，公司的「自結」年報要在年度終了後75日內公告前一年度財務資訊，首波施行的為119家實收資本額達100億元的公司，且資本額百億元以上的公司從2023年起，75日內要公告申報「經會計師查核簽證」的2022年財報。
郭佳君指出，過去上市公司公告「經會計師查核」的年報時間為隔年3月底，等於是年度結束後時間長達90天才需要公告，但其實國際間經會計師查核的年報通常隔年的60天內就已公告，台灣90天內才公告相對較長。
不過，郭佳君表示，考量公司年報要提早公告，首先自編財報能力要提升，所以先從「自結」財報推動，儘早讓公司把自結財報先編製出來，再推動到經會計師查核的部份。
郭佳君表示，上市（櫃）公司於年度終了後75日內公告前一年度自結財務資訊將依資本額多寡分三階段實施，其中，實收資本額達100億元之公司自2022年起公告、實收資本額達20億元之公司自2023年起公告，並自2024年起全體上市櫃公司均應公告。據證期局統計，資本額達百億元的上市櫃公司有119家、資本額20億元至100億元的有379家、20億元以下的有1,258家.
郭佳君表示，金管會已在2020年8月發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」，證交所及櫃買中心配合政策之實施，已完成修正資訊申報作業辦法，明定上市（櫃）公司公告年度自結財務資訊之範疇，應至少包含但不限於「資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表」，又為避免投資人對上市（櫃）公司公告之年度自結財務資訊與依證券交易法第36條公告申報之財務報告產生混淆，將於公開資訊觀測站另建置年度自結財務資訊專區，以利投資人閱覽。
另為順利推動此項政策，金管會已採行強化公司財務報告編製能力相關措施，包括自2019年度財務報告起辦理上市（櫃）公司財務報告編製情形之審查，以輔導公司逐步完善財務報表編製流程之管理等。台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心及會計研究發展基金會並將持續舉辦宣導會、刊出專題報導或相關課程，分享財務報告編製相關實務及常見缺失，以利公司遵循，相關宣導會資料及影音檔均置於「國際財務報導準則（IFRSs）專區」，金管會鼓勵上市（櫃）公司善用相關資源，提升自編財務報告之能力及品質。
金管會提醒上市櫃公司，應考量年度自結財務資訊公告時程，就提升公司財務報告編製能力及品質妥為規畫，以確保公司達成財務資訊揭露及時性之目標。
(時報資訊)
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