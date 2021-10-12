恒指12日大幅開低，早盤在低位窄幅震盪。午後恒指跌幅進一步擴大，截至收盤，港股恒指跌1.43％，報24,962.59點，國企指數跌1.67％，報8,849.17點。紅籌指數跌0.51％，報3,874.54點。
新浪財經報導，港股重磅藍籌股走跌，中國平安跌超5％領跌藍籌，阿里巴巴跌近4％，美團、騰訊跌3％。
恒生科技指數大跌3.18％，京東健康跌6.6％，快手跌6％，嗶哩嗶哩跌5％，百度跌4％。
券商股集體大跌，中金公司跌超8％，廣發證券、中信證券跌近7％，國泰君安國際跌超4％。
恒大汽車逆勢漲近5％，盤中一度漲幅擴大至15％。恒大汽車11日表示，雖然面臨爭取外部投資困難，但公司目標確保恒馳首批汽車2022年初在天津工廠生產。
(時報資訊)
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