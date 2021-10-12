恒指12日大幅開低，早盤在低位窄幅震盪。午後恒指跌幅進一步擴大，截至收盤，港股恒指跌1.43％，報24,962.59點，國企指數跌1.67％，報8,849.17點。紅籌指數跌0.51％，報3,874.54點。

新浪財經報導，港股重磅藍籌股走跌，中國平安跌超5％領跌藍籌，阿里巴巴跌近4％，美團、騰訊跌3％。

恒生科技指數大跌3.18％，京東健康跌6.6％，快手跌6％，嗶哩嗶哩跌5％，百度跌4％。

券商股集體大跌，中金公司跌超8％，廣發證券、中信證券跌近7％，國泰君安國際跌超4％。

恒大汽車逆勢漲近5％，盤中一度漲幅擴大至15％。恒大汽車11日表示，雖然面臨爭取外部投資困難，但公司目標確保恒馳首批汽車2022年初在天津工廠生產。

(時報資訊)

#恒指 #科技股 #券商股 #港股

主要市場指數

紐約道瓊
34496.06 -250.19(0.72%)
04:59
S&P500
4361.19 -30.15(0.69%)
04:59
Nasdaq
14486.20 -93.34(0.64%)
05:15
費半指數
3221.23 -25.04(0.77%)
05:16
日經225
28230.61 -267.59(0.94%)
14:15
南韓KOSPI
2916.38 -39.92(1.35%)
17:03
香港恆生
24962.59 -362.50(1.43%)
16:08
上證指數
3546.94 -44.77(1.25%)
15:00
深圳成指
14135.38 -232.23(1.62%)
16:29
英國FTSE
7115.95 -30.90(0.43%)
20:41
法國CAC
6533.84 -36.70(0.56%)
20:41
德國DAX
15142.72 -56.42(0.37%)
20:41

延伸閱讀