【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】隔夜美股收黑，以及投資人觀望圓規颱風直撲而來是否將影響市場交易，由科技股帶頭下挫，周二香港恆生指數收跌逾380點或1.5%，為24944.61點。國企股(H股)跌1.74%，為8842.31點。
大陸地產股表現相對強勁，碧桂園漲3.3%，在藍籌股中表現最佳。平保跌5.2%，在藍籌股中表現最差。
恆生科技股指數重挫3.18%，主要成份股幾乎全面收黑，僅同程藝龍、明源雲和攜程集團上漲。快手大跌6%，美團跌3%，嗶哩嗶哩跌近5%，百度和阿里巴巴跌近4%。
遭瑞信下修獲利預測和目標價，舜宇光學跌逾4%。舜宇9月手機鏡頭出貨量年減20.8%，車載鏡頭出貨量年減21.4%，手機鏡頭模組出貨量年減8.9%。瑞信出具報告指出，舜宇出貨疲弱，反映手機市場的競爭加劇，而晶片供應吃緊則影響其車載鏡頭出貨。
中國恆大收平，儘管路透援引消息人士報導，其境外債券付息日在紐約當地時間周一到期後，仍有部分持有人尚未收到利息。
(時報資訊)
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