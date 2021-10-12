【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】隔夜美股收黑，以及投資人觀望圓規颱風直撲而來是否將影響市場交易，由科技股帶頭下挫，周二香港恆生指數收跌逾380點或1.5%，為24944.61點。國企股(H股)跌1.74%，為8842.31點。

　大陸地產股表現相對強勁，碧桂園漲3.3%，在藍籌股中表現最佳。平保跌5.2%，在藍籌股中表現最差。

　恆生科技股指數重挫3.18%，主要成份股幾乎全面收黑，僅同程藝龍、明源雲和攜程集團上漲。快手大跌6%，美團跌3%，嗶哩嗶哩跌近5%，百度和阿里巴巴跌近4%。

遭瑞信下修獲利預測和目標價，舜宇光學跌逾4%。舜宇9月手機鏡頭出貨量年減20.8%，車載鏡頭出貨量年減21.4%，手機鏡頭模組出貨量年減8.9%。瑞信出具報告指出，舜宇出貨疲弱，反映手機市場的競爭加劇，而晶片供應吃緊則影響其車載鏡頭出貨。

　中國恆大收平，儘管路透援引消息人士報導，其境外債券付息日在紐約當地時間周一到期後，仍有部分持有人尚未收到利息。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
34496.06 -250.19(0.72%)
04:59
S&P500
4361.19 -30.15(0.69%)
04:59
Nasdaq
14486.20 -93.34(0.64%)
05:15
費半指數
3221.23 -25.04(0.77%)
05:16
日經225
28230.61 -267.59(0.94%)
14:15
南韓KOSPI
2916.38 -39.92(1.35%)
17:03
香港恆生
24962.59 -362.50(1.43%)
16:08
上證指數
3546.94 -44.77(1.25%)
15:00
深圳成指
14135.38 -232.23(1.62%)
16:29
英國FTSE
7115.95 -30.90(0.43%)
20:41
法國CAC
6533.84 -36.70(0.56%)
20:41
德國DAX
15142.72 -56.42(0.37%)
20:41

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