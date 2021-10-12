通膨壓力鍋蓋不住了！王品集團開出漲價第一槍，宣布10月25日起調整部分品牌價格，坦言餐飲業經營壓力日益沉重，集團透過規模採購、提升供應鏈管理綜效、加強營運優化，努力將平均調幅控制在5％以內，低於目前同業已經公布的漲幅，同時部分中平價品牌仍維持原價。

王品表示，近年國際原物料價格飆漲、人事成本攀升，尤其自2020年新冠疫情爆發後，餐飲內需產業受創慘重，面對疫情、國際物料高漲、工資攀升的三重挑戰，尤其2020年疫情爆發後，國際各項食材成本飆漲至前所未見的價格，聯合國農糧組織(FAO)指出，全球食品價格在過去15個月大漲40％、已漲至近10年最高，食材成本高漲成為餐飲經營最大的壓力，已經難以負擔。

王品表示，牛肉是王品集團主力食材，常用的肋眼、菲力漲幅高達50％。2020年起牛肉價格便一路攀升，主因是「黃小玉」價格飆漲、飼料成本上揚，加上今年美國飽受缺工之苦、人事成本提高，牛肉後市仍持續看漲。

除了牛肉價格大漲，國產豬肉價格居高不下，最新公布的9月17項重要民生物資CPI顯示，豬肉漲幅達7.75％、創下6年半新高。雞肉、海鮮價格上漲超過15％。沙拉油、糖等大宗物資漲幅超過30％。

人事成本方面，王品表示已加重餐飲內需產業的負擔，台灣基本工資在2018-2021年間漲幅達9.1％、時薪漲幅更高達14.3％，最新公布的2022年基本工資方案，基本工資又將自24000元上調至25250元、基本時薪從160元調升至168元，累計2018-2022年基本工資調幅為14.8％、基本時薪調幅達20％。不過王品集團強調，仍竭盡全力遵守法規，妥善照顧每一位同仁。

王品集團強調，為疫情海嘯第一排受害者，面對原物料和人事成本攀升的壓力，不得不調整部分品牌售價，但也承諾最大化吸收各項成本，希望讓消費者以合理價格，繼續享有安全美味的餐點與高品質服務。

(時報資訊)

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