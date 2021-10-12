【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團瓦城(2729)雖受疫情影響，2021年第三季合併營收降至5年半低點，但9月淡季營收年減率持續顯著收斂。在時序步入傳統旺季，防疫規定隨疫情趨穩持續鬆綁，配合振興五倍券上路，集團看好市場復甦動能、並重啟展店計畫，樂觀看待第四季營運成長。

瓦城公布2021年9月自結合併營收3.06億元，月減4.15％、年減14.89％，使第三季合併營收8.44億元，季減8.84％、年減34.44％，降至5年半低點。累計前三季合併營收30.37億元、年減11.07％，續處近5年同期低點。

瓦城表示，第三季營收雖受疫情影響而「雙降」，但隨著餐飲內用解封及防疫措施逐步鬆綁，集團業績已逐步穩定回升。9月營收因步入淡季而「雙降」，但疫情趨緩百貨賣場人潮回流，帶動中秋連假聚餐人潮，餐廳內用及外帶外送業績均佳，年減率持續顯著收斂。

展望後市，由於國內疫情趨穩、疫苗覆蓋率逐步拉升，指揮中心近期度鬆綁餐飲內用限制，取消隔板及梅花座規定，瓦城預期餐廳內用客容量提升，可望帶動業績逐步回穩，配合振興五倍券推出、用餐人潮回流及年末聚餐旺季到來，可望帶動第四季營運動能持續回升。

鑑於去年振興三倍券強勁挹注第三季業績，瓦城此次匯集旗下7大品牌祭出優惠方案，除了去年的人氣招牌菜組合回歸外，進一步加碼推出實體店面、線上點餐平台外帶及「瓦城商城」三大通路優惠活動，盼透過高回饋帶動來客回流，開啟年底聚餐需求首波高峰。

看好第四季市場多重利多，瓦城亦規畫重啟展店計畫，10月將於松山車站開出「時時香」，為北市第4家、全台第13家門市，年底前將鎖定中南部市場持續拓點，挹注集團營收成長動能，對第四季營收及獲利成長樂觀看待。

(時報資訊)

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