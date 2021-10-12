【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)9月稅後淨利81億元，累計前3季稅後淨利1221.8億元，年成長90％，每股稅後盈餘8.96元。其中，子公司國泰人壽9月稅後淨利56.4億元，累計前3季稅後淨利破千億元，來到1001.2億元；國泰世華銀行9月稅後淨利21.4億元，累計前3季稅後淨利188.4億元。
國壽前3季稅後淨利1001.2億元，年增123％，為有史以來第一家稅後淨利破千億的壽險公司，9月初年度保費(FYP)及初年度等價保費(FYPE)分別為176億元及44億元，皆穩居業界第一。
9月金融市場干擾因素激增，包括主要央行將陸續釋出收緊貨幣政策訊息、恒大事件及能耗雙控政策衝擊、供應鏈受阻時間拉長及能源價格反彈令通膨預期上升，加以美國舉債上限面臨僵局等，牽動股、債市波動大幅升高。國壽投資團隊維持靈活操作積極實現資本利得，並於利率反彈時伺機布建債券部位。
台幣9月小幅走貶，避險成本維持低檔，NDF避險成本亦見回落，皆有利於避險操作，使9月整體避險成本進一步下降。未來若利率上行格局不變，將有利於中長期收益展望，搭配負債成本及損益兩平水準持續下降，可望改善利差水平。
國壽無恒大股票及公司債曝險，即使考慮外溢效果，曝險於地產相關產業占投資資產比例不及0.2％、占淨值比例僅1.6％，影響甚微。
國泰世華銀行今年以來存放款持續成長，累計前3季淨利息收入年增8％；在手續費收入業務表現上，國內基金銷售佳，投資型保單上市亦提升保險手收成長幅度，帶動財富管理商品銷量成長推動財管業務動能，累計淨手續費收入年成長11％；信用卡持續締造亮眼成績，有效卡數維持市場第一的領先地位，統計至9月底為526萬張，年成長4％。9月底逾放比率為0.18％，備抵呆帳覆蓋率為911％。
(時報資訊)
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