中國國家主席習近平12日表示，為推動能源結構轉型，將建構碳達峰、碳中和「1＋N」政策體系，加大發展可再生能源，加快規畫大型風電太陽能基地專案。此外，中國還將率先出資人民幣15億元，成立昆明生物多樣性基金，支持發展中國家生物多樣性保護事業。
新華社報導，習近平12日下午以視訊方式出席「生物多樣性公約」第十五次締約方大會領導人峰會，並發表主旨講話。
習近平指出，為推動實現碳達峰、碳中和目標，中國將陸續公布重點領域和行業碳達峰實施方案和一系列支撐保障措施，構建起碳達峰、碳中和「1＋N」政策體系。中國將持續推進產業結構和能源結構調整，大力發展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區加快規劃建設大型風電太陽能基地專案。
他還表示，為加強生物多樣性保護，中國正加快構建以國家公園為主體的自然保護地體系，逐步把自然生態系統最重要、自然景觀最獨特、自然遺產最精華、生物多樣性最富集的區域納入國家公園體系。
習近平指出，中國正式設立三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等第一批國家公園，保護面積達23萬平方公里，涵蓋近30％的陸域國家重點保護野生動植物種類，並啟動北京、廣州等國家植物園體系建設。
中國還將率先出資人民幣15億元，成立昆明生物多樣性基金，支持發展中國家生物多樣性保護事業，亦歡迎各方為基金出資。
(時報資訊)
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