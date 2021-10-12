因氣候變遷，劇烈氣候頻繁發生，造成農友辛勞成果因天災受損無收成或產量銳減，也因蔬果供應量不足，菜價大幅上漲，消費者為昂貴的菜價發愁，為解決此一困境，農委會農糧署輔導從事蔬果生產農友，設置現代化強固型溫網室生產設施，以達防減災效果並提升生產效能，生產高品質且安全的蔬菜，以穩定市場供需。

農委會農糧署指出，2017年起推動設施型農業計畫，輔導農友種植蔬果作物由露地栽種轉型為強固型溫網室設施栽培，補助項目包括加強型水平棚架網室、簡易式塑膠布溫網室及結構型鋼骨溫網室等設施設備。

農糧署指出，溫網室設施西部地區補助50％，東部、離島及原住民地區補助60％，依據申請項目不同，每公頃最高補助金額介於100萬元至780萬元之間。並輔導農友申請農業金融局辦理之政策性專案農貸，支應興建溫網室設施資金需求，同時結合農業設施保險提供農民多一層保障。

農糧署北區分署長王安石強調，農友看天吃飯，天然災害對農民朋友來說是很大的威脅，幾十年來，颱風豪雨就是蔬果栽培的最大挑戰。2017年至今已輔導農友興建「強固型溫網室」約104公頃，主要以輔導蔬菜產區搭設簡易式塑膠布溫網室及結構型鋼骨溫網室，設施屋頂覆以塑膠布，四周覆蓋塑膠網布，具備夏防豪雨冬保溫之效果，歷經幾次颱風豪雨考驗，證實具防災效果，可穩定蔬果產量，提供大台北地區蔬果需求，提升農業防災力，已具階段性成果。

王安石指出，輔導強固型溫網室設施栽培，除提升農業防災減災能力，減少極端氣候損害，更可創造適宜作物生長氣候環境，降低罹病蟲害率，提高農產品品質，結合產銷履歷及有機驗證等認驗證，生產高品質安全蔬果，增加農民收益，促進農業升級。

(時報資訊)