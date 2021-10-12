各國新冠疫苗普及率提升，但還是受到疫情持續擴散的威脅。今年以來，全球股市一直創新高，卻也震盪不斷。展望第四季，施羅德投信認為，在經濟通膨雙擴張之下，可掌握四大市場脈動的「4R趨勢」，以迎接接下來的多頭行情。

4R包括景氣擴張(Recovery)、通貨再膨脹(Reflation)、聯準會縮表(Rate)，以及產業輪動(Rotation)。施羅德總經團隊預估2021年全球經濟成長率達5.9％、2022年達4.5％，企業獲利持續上修；關於通膨，預期暫時性通膨的基期效應將消退，回歸溫和通膨態勢；聯準會年底開始縮減購債、2022年底升息，然縮表不等於升息，有助公債利率緩升；最後，景氣由復甦轉擴張，產業也會輪動快速，保持靈活布局才能掌握投資契機。

施羅德投信指出，市場前景雖樂觀，仍面臨疫情變化、經濟進入中期放緩、停滯性通膨等風險因子，故投資人仍須謹慎，建議以多元資產參與市場，配置歐股、新興股債與醫療股，有效管理下檔風險。

今年以來全球市場持續創下新高，卻也面臨不小震盪；第四季在經濟通膨雙擴張之下，施羅德投信認為不妨跟隨四大市場脈動的「4R趨勢」，以參與趨勢變化下的投資機會。

第一個R代表景氣擴張(Recovery)。施羅德總經團隊預估，全球經濟成長率2021年達5.9％、2022年達4.5％，主要股市企業獲利預估持續上修，經濟成長與企業獲利表現依然穩健。以美國為例，已通過1兆美元基礎建設法案，可望再通過3.5兆美元預算案，成為4.5兆美元、史上規模最大的財政刺激政策。再者，美國家戶儲蓄金額龐大，解封後報復性消費力道可期。至於歐洲，疫苗普及率超英趕美，有利解封引領經濟復甦；服務業PMI指數也上升，顯示疫情陰霾逐漸遠離，歐洲經濟成長率更可望自2007年以來首度超越美國。

第二個R為通貨再膨脹(Reflation)。施羅德預期能源價格上漲的效應可望趨緩，通膨觸頂後下滑，回歸長期溫和通膨態勢。通膨壓力主要來自供給面，儘管供給面成本上升，然在需求非常強勁之下，企業仍可適度轉嫁成本給消費者，因此各區企業獲利預期仍維持正成長。

第三個R指的是聯準會縮表(Rate)。施羅德總經團隊預期年底聯準會開始漸進式縮減購債，但聯準會強調縮表並不等於升息，因此美國仍會處於低利寬鬆環境。此外，全球主要央行資產負債表維持高檔，也支撐市場流動性。預估2023年前歐洲、英國央行不會採取緊縮政策，而日本的低通膨更使緊縮政策遙遙無期。

最後一個R則為產業輪動(Rotation)。景氣由復甦趨於擴張，產業輪動快速之下，唯有靈活調整佈局，才能參與市場多頭行情。

在4R趨勢下，施羅德投信認為股市成長動能將會優於債。從歷史經驗來看，2013年5月縮表預期釋出，到聯準會真正在2015年12月進行第一次升息前，期間全球股市指數上漲近15.79％，全球債券指數則下跌2.05％，顯示縮減購債階段股市表現遠勝於債市。

施羅德投信表示，三大股債類別值得關注：第一，為基本面優異的歐洲股市。基本面優勢包括疫苗施打率提升，解封帶動就業市場回溫，給予經濟成長動能；企業獲利成長預期強勁，近期上修動能亦超越其他區域，加上歐洲央行仍維持寬鬆貨幣環境，皆支持歐股補漲機會。

第二，具價值面優勢的新興股債。新興股修正後本益比較成熟股市低32.5％，具價值面反彈優勢，唯須精選遭錯殺的市場或個股；新興債則是利差收斂空間大，具潛在資本獲利機會。以投資級債來說，利差相較美國投資級債高45個基點，新興高收益債利差更較美國高收益債高出242個基點。

第三，則是醫療健護股，其具防禦特性、高品質且評價面相對不貴。經濟雖仍在復甦階段，但呈現中期放緩趨勢，可適時配置具防禦性的醫療股；更不用說疫情之下，醫療類股的營收表現亮眼。

要提醒的是，市場前景雖樂觀也仍有風險因子存在，包括疫情變化、經濟進入中期放緩、停滯性通膨、政策緊縮風險，以及法規監管壓力等。施羅德投信建議投資人以多元布局搭配專家配置，在參與多頭行情的同時也有效管理下檔風險。

以施羅德(環)環球收益成長基金來說，產品經理蔡宛庭舉例，今年市場不比去年強者恆強，反而是各區域、各產業都有輪動表現，機動調整部位的多元資產基金、才可靈活捕捉長短期不同主題、產業、國家的報酬表現。

另外，由於近期的疫情並未劇烈影響到企業獲利上修或經濟成長的趨勢，因此這檔基金特別布局如可轉債或特別股等資產，不但可受惠企業盈餘上修的利多，波動風險又較一般股票為低，「股票＋可轉債＋特別股」等與股市連動度較高之資產，可望在市場上升趨勢中參與更多市場的多頭表現。

(時報資訊)