【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】藉著營運槓桿靈活操作，以及壓低原物料管理成本，韓國現代汽車藉著休旅車款Creta與Venue在印度打下一片江山。2021財年時，現代獲利告捷，在過去10年中，營益率首次超越當地最大車商風神鈴木(Maruti Suzuki)。

根據印度當地媒體報導，現代汽車在印度2021財年時，因當地有兩個月抗疫封城，所以造成現代營業利益少2.5%至417.4億印度盧比。同時，汽車銷售量也下降12%至56萬輛。

另外，現代在印度上個財年的總營收下滑5.3%，至4067.4億印度盧比。而稅後淨利也減21%至184.7億印度盧比。現代汽車在印度的財報雖未創新高，但這不錯的成績單，要歸功於現代營運槓桿得宜、原物料成本嚴謹管理，以及其它項目開源節流，才能拉高整體獲利能力。

現代在印度2021財年，每輛車的營利可達7.24萬印度盧比，幾乎是對手風神鈴木的兩倍。現代自信滿滿地說，在印度新冠疫情第一波封城後的2020年7月，當地就賣出3.82輛汽車，是疫前2019年同期近9成8。

另一點，現代在印度2021財年的汽車銷售數量，僅為風神鈴木約一半。然而，現代在過去5年中一直是營收與獲利方面佼佼者。在2016財年至2021財年間，現代的印度分公司每年營收成長率為5%，高於風神鈴木的3.38%。

現代每輛汽車在印度的平均售價約70.6萬印度盧比，遠高於風神鈴木的。打鐵趁熱下，現代也把印度每年產能提高至75萬輛，以滿足市場需求。

看看韓國現代如此傲人的成長性，想必10年慘虧20億美元，9月曾宣布停止在印度生產的美國福特汽車，現在一定頗有感而發吧。

(時報資訊)