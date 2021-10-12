【時報-台北電】華建(2530)為充實營運資金、償還銀行借款或因應未來長期發展所需等一項或多項之資金運用計畫，董事會決議辦理私募普通股案，發行上限1億4000萬股，每股實際發行價格另將依主管機關規定訂定。此外，11月30日召開110年第一次股東臨時會，地點位於台北市內湖區成功路五段420巷28號B1。(編輯整理：廖小蕎)
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【時報-台北電】華建(2530)為充實營運資金、償還銀行借款或因應未來長期發展所需等一項或多項之資金運用計畫，董事會決議辦理私募普通股案，發行上限1億4000萬股，每股實際發行價格另將依主管機關規定訂定。此外，11月30日召開110年第一次股東臨時會，地點位於台北市內湖區成功路五段420巷28號B1。(編輯整理：廖小蕎)
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