近年扶老比持續攀升，成現代人無形壓力，根據國家發展委員會資料統計，今年至8月為止，扶老比增加至23.37%，成為統計以來的新高點，比十年前的14.7％增加了8.67個百分點；反觀扶幼比，則持續走低，十年前為20.37%，今年17.53％，降了2.84個百分點。而2021年總扶養比來到40.9%，撫養的壓力仍然高居不下。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，扶老比增加，除了因為現代醫療進步，人類壽命延長，主要還是「家庭觀念」的變化。隨小家庭觀念興起，許多家庭不生或只生一胎，雖然減輕了自己養育子女的壓力，卻也在無形中加重了未來子女照顧雙親的擔子。
張旭嵐表示，少子化加上老年化的趨勢下，扶幼比和扶老比在2020年進入黃金交叉，扶老比例超越扶幼，三明治世代的壓力有增無減，甚至成為所謂的「躺平族」，意旨年輕人因感到辛苦努力得不到成果，乾脆放棄努力，不買房車、不婚不生，得過且過躺平度日。而這也讓房市產生了3種新生態現象：第1種「小宅蝸居族」，稍有能力買房或透過雙薪收入成家的家庭，因生活負擔和撫養壓力大，只好買間低總價小宅，並減少生育，藉以降低負擔，但也持續造成少子化趨勢。
第2種是「長租樂天族」，部分年輕人無法靠爸媽，又無法獨立買房，乾脆說服自己「買不如租」，雖然沒有資產，但也不會有負債，及時行樂最快活。
第3種則是「躺平繼承族」，習慣和父母同住的獨生子女，或因無力負擔房價而賴在家啃老者，因不想努力賺錢購屋，索性就仰賴父母庇蔭，早早躺平等繼承。
張旭嵐提醒，太早躺平，晚年就無法脫貧，其實小資成家不是不可能，但確實需要跳出舒適圈，首先從降低娛樂型支出著手，再透有規劃的理財，增加財商，並提早設定購屋目標，擬訂計畫，由小換大，用房滾房，這樣就有機會累積資產戰勝通膨，讓人生順利脫貧。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡則表示，台灣風俗民情與海外有差異，少子化長期將讓房市結構改變，分析台灣房市未來發展，政經資源所在的大城市房價依舊比較穩健，蛋白區仍需注意風險。
全球居不動產情報室總監陳炳辰則認為，由對岸衍伸出的躺平族在台灣並不那麼適用，對岸貧富差距較大，一線城市蛋黃區房價是台北一倍，物價也與台北有倍數價差，家境富有才消費得起，自然容易令一般民眾不買不生不婚，減省開支，相較之下在台灣的各縣市平均房價，與台北市其實有3、4倍的落差，只要避開高價地帶，買房並非遙不可及，且房地產對於全台民眾除了住所需求，更有其投資價值，最新的六都移轉棟數也都走高檔，尚不至於演變為所謂躺平的狀態。
(時報資訊)
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