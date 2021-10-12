胎壓偵測器（TPMS）大廠橙的電子（4554）12日公布自結9月合併營收5,037萬元，月增6.9％、年增46.11％，刷新2017年1月以來單月營收新高，累計今年前九月合併營收3.35億元、年增31.93％，皆創近五年同期新高。
橙的累計今年第三季合併營收1.44億元、年增46.08％。展望2021年第四季營運，橙的維持審慎樂觀看法。橙的將持續關注車用晶片短缺情況，積極與供應商爭取原料，以利產品出貨，以期在中國大陸OEM市場與歐美AM市場的拉貨動能持續增強，齊步助攻公司營收表現展現良好的成長態勢。
另橙的今年第三季OEM、AM市場客戶營收比重分別為30.2％及69.8％，兩大業務動能仍持續推進公司營運規模放大，在公司產能規模經濟效益發揮下，由於AM產品毛利率較高，將有機會精進公司下半年整體毛利率，挹注獲利表現向上成長。
橙的表示，9月雖晶片短缺問題，尚未完全緩解，但在公司全力布局兩岸及歐美TPMS市場的策略下，成效逐步的展開，9月營收來自OEM市場客戶部分，包括中國宇通及福田OEM市場的客戶，依舊維持穩定拉貨力道。
至於AM市場部分，受惠於歐美地區因Delta疫情，提升自駕需求，再加上雪地胎TPMS出貨潮，及美國客戶新產品拉貨強勁的加持，帶動公司AM市場9月的銷售業績年增62.77％，使得公司旗下TPMS產品展現良好的出貨動能，兩大業務營運齊步放大，是貢獻公司9月營收站上5,000萬元以上的重要關鍵。
橙的指出，公司主要客戶宇通客車今年前九月累計銷售達2萬9,964輛、年增11.64％，其大型、中型及輕型客車，皆全線展現年增率正成長的態勢。同樣地，北汽福田今年前九月的中型客車與貨車，合計銷量年增1.12倍。
橙的目前旗下客製化TPMS產品，涵蓋宇通客車大部分及北汽福田數款主力車款，並持續協同客戶針對開發導入。橙的將致力於與既有客戶密切針對商用車、電動車款等共同開發技術升級的客製化TPMS產品，持續拉升於單一車廠的新品開發滲透率。
雖目前面對全球晶片供應短缺仍猶存，但期望在車用晶片供需緊張的情況持續緩解下，有望推進公司未來中國大陸OEM市場營運朝正向成長。
(時報資訊)
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