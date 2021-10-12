振興五倍券上路數日，不少民眾發現，參考好食券網站前往店家消費，卻發現不能使用數位五倍券？經濟部長王美花12日赴立法院會備詢前接受訪時，經濟部會盡量在網站把資訊更新清楚。

經濟部推出「五倍券數位綁定就送好食券」加碼，而振興五倍券上路後，有民眾參考好食券網站前往消費，卻發現不是店家無法使用數位支付、就是「連店家自己不知道自己可以用好食券」。

王美花解釋，在整理好食券網站時，經濟部主要是把所有擁有統編的糕餅、餐飲業者都納進來，但有些店家確實沒有使用數位工具，或是使用的數位工具種類也不一，經濟部接下來也會盡量在網站把資訊更新清楚。

另外，有民眾不小心把紙本五倍券跟衣服一起丟進洗衣機洗成一團，王美花強調，只要在規定的可辨識範圍內可以更換，如果有任何疑問，民眾也可撥打1988紓困振興專線洽詢。

(時報資訊)