振興五倍券上路數日，不少民眾發現，參考好食券網站前往店家消費，卻發現不能使用數位五倍券？經濟部長王美花12日赴立法院會備詢前接受訪時，經濟部會盡量在網站把資訊更新清楚。
經濟部推出「五倍券數位綁定就送好食券」加碼，而振興五倍券上路後，有民眾參考好食券網站前往消費，卻發現不是店家無法使用數位支付、就是「連店家自己不知道自己可以用好食券」。
王美花解釋，在整理好食券網站時，經濟部主要是把所有擁有統編的糕餅、餐飲業者都納進來，但有些店家確實沒有使用數位工具，或是使用的數位工具種類也不一，經濟部接下來也會盡量在網站把資訊更新清楚。
另外，有民眾不小心把紙本五倍券跟衣服一起丟進洗衣機洗成一團，王美花強調，只要在規定的可辨識範圍內可以更換，如果有任何疑問，民眾也可撥打1988紓困振興專線洽詢。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：