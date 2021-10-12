【時報記者郭鴻慧台北報導】永固-KY(5546)9月合併營收為新台幣5.85億元，月成長37.43％，主要受惠旺季效應，混凝土出貨量與價格同步上揚所帶動，年增18.05％，是來自於今年新增的重慶泰宏站與中興站，已開始明顯挹注營收貢獻。永固-KY表示，愈接近農曆年節，旺季效應會愈明顯，且近期大陸水泥價格持續調漲，預期混凝土還會有第二波漲價動作。
中國大陸政府近期嚴格執行「能耗雙控」政策，永固指出，主要針對高耗能產業進行限電措施，而混凝土因耗電量不大，非高耗能產業，公司的混凝土攪拌站均備有發電機，因此限電對公司的影響不大。
此外，近期大陸房市雖有泡沫化疑慮，惟公司是以重慶地區為主要營運據點，近年來重慶在籍人口持續成長，房價漲幅相對其他同級城市卻是明顯落後，預期泡沫化可能性並不高，且公司進行工程有相當高的比重來自高鐵、地鐵與重要橋樑等基礎建設，在日前中國大陸政治局會議甫定調下半年的財政發展方向中，將基礎建設投資加速推進列為重點項目下，永固-KY對於中長期營運表現仍抱持樂觀看法。
永固-KY表示，9月初混凝土價格開出漲價第一槍後，已正式展開旺季效應，預期隨著愈接近農曆年節，工程進度加速，產量會再明顯增加，第四季應有續創產量新高的機會，而首波混凝土價格漲幅約在10-15％，更由於近期大陸水泥價格持續調漲，公司預期混凝土還會有第二波漲價動作，將會對獲利的提升產生顯著效益。
永固-KY進一步表示，大陸混凝土市場存在明顯的淡旺季，從過往經驗來看，下半年起逐漸進入旺季，公司上下半年的營收表現占比約為4：6，獲利表現則由於下半年混凝土展開漲價動作，差異性會更為明顯；而公司在新增重慶泰宏站與中興站後，整體產能較去年增加約一成，供貨無虞，在手接案工程亦均為長期性合約，勢必成為旺季效應的主要受惠者之一。
(時報資訊)
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