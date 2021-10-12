【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周二歐洲股市開盤走跌，投資人擔心大宗商品價格飆漲將阻礙企業獲利的復甦力道，此外，中國地產開發商恆大可能再度陷入麻煩的跡象，亦打擊市場信心。

　追隨先前亞股的跌勢，周二泛歐STOXX 600指數稍早前下跌0.9%，目前跌逾0.5%。與8月創下的歷史高點相比，該指數已經下跌約5%。

　對經濟情勢敏感的礦業、銀行和化工跌幅均超過1%，拖累歐股早盤下跌，儘管石油等大宗商品價格的漲勢失去部分動能。

　瑞士香水和香精製造商Givaudan公布今年前9個月營收成長7.7%，但股價仍然下跌2.3%。

　丹麥運輸物流公司DSV上修今年獲利預測，股價上漲1.4%。該公司表示，第三季的商業活動相當熱絡，且市場的運能持續吃緊。

在歐洲主要市場方面，英國富時100指數和德國DAX指數目前都下跌0.7%，法國CAC 40指數跌1%，義大利富時MIB指數跌0.63%。

(時報資訊)

#恆大 #歐股 #石油

主要市場指數

紐約道瓊
34496.06 -250.19(0.72%)
04:59
S&P500
4361.19 -30.15(0.69%)
04:59
Nasdaq
14486.20 -93.34(0.64%)
05:15
費半指數
3221.23 -25.04(0.77%)
05:16
日經225
28230.61 -267.59(0.94%)
14:15
南韓KOSPI
2916.38 -39.92(1.35%)
17:03
香港恆生
24962.59 -362.50(1.43%)
16:08
上證指數
3546.94 -44.77(1.25%)
15:00
深圳成指
14135.38 -232.23(1.62%)
16:29
英國FTSE
7115.95 -30.90(0.43%)
20:41
法國CAC
6533.84 -36.70(0.56%)
20:41
德國DAX
15142.72 -56.42(0.37%)
20:41

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