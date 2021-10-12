台北股匯市今(12日)雙雙下挫，新台幣兌美元匯率終場以28.152元兌1美元作收，大幅貶值1.06角，貶破28.1元關卡，創近半年來新低，成交金額13.79億美元。

美元指數走揚，台北外匯市場新台幣兌美元開盤以28.06元開出，貶值1.4分，加以台股開低走低，盤中一度重挫近300點，新台幣貶值幅度持續擴大，盤中最高來到28.06元，最低為28.16元。

雙十連假後第1天，台股開低走低，盤中一度摜破16400點，指數下跌近300點，電傳金同步下殺，終場加權指數以16462.84點作收，下跌177.59點，跌幅1.07%，成交值2782億元；三大法人合計賣超176.39億元，其中，外資及陸資賣超167.57億元。

(時報資訊)

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