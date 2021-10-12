台北股匯市今(12日)雙雙下挫，新台幣兌美元匯率終場以28.152元兌1美元作收，大幅貶值1.06角，貶破28.1元關卡，創近半年來新低，成交金額13.79億美元。
美元指數走揚，台北外匯市場新台幣兌美元開盤以28.06元開出，貶值1.4分，加以台股開低走低，盤中一度重挫近300點，新台幣貶值幅度持續擴大，盤中最高來到28.06元，最低為28.16元。
雙十連假後第1天，台股開低走低，盤中一度摜破16400點，指數下跌近300點，電傳金同步下殺，終場加權指數以16462.84點作收，下跌177.59點，跌幅1.07%，成交值2782億元；三大法人合計賣超176.39億元，其中，外資及陸資賣超167.57億元。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：