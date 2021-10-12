【時報-台北電】中華電(2412)110年9月自結合併營運績效，單月營收約為172.9億元、營業淨利約為40.4億元、歸屬於母公司業主淨利約為34.8億元、稅前息前折舊攤銷前淨利(EBITDA)約為72.4億元、每股盈餘為0.45元。

　累計營收約為1,505.9億元、營業淨利約為338.3億元、歸屬於母公司業主淨利約為271.5億元、稅前息前折舊攤銷前淨利(EBITDA)約為624.8億元、每股盈餘為3.50元。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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