金萬林（6645）受惠新冠檢測、精準醫療、代理設備三大業務穩定發展，第三季營收逼近上半年營收表現。伴隨後疫情健康商機發酵，癌症基因檢測應用需求加溫，加上新冠病毒核酸檢測自動判讀套件，通過歐盟CE、美國 EUA、台灣 TFDA certified、菲律賓FDA等國際認證，營運蓄勢更上層樓。
此外，普生（4117）因海外檢測需求延續，前三季營收創歷年同期新高，年成長42.34％。普生表示，新冠病毒持續變異、各國經濟陸續解封，旗下GB COVID-19 Ag POCT新型冠狀病毒p抗原快篩試劑已獲得歐盟體外診斷(CE-IVD)醫療器材標誌並完成註冊，將初步規劃拓展東南亞地區抗原快篩接單業務，搭配美國、東南亞、台灣試劑業務開展，增添新一波銷售動能。
金萬林在原有代理設備業務、精準癌症檢測服務的基礎下，增加新冠肺炎試劑及設備業務，營收保持高檔，9月營收年增97％，前三季營收年成長121％。
金萬林表示，除公費檢測外，另有企業、出境等自費檢測需求，還將協助離島檢驗所建置，供應檢測需求；代理設備業務也將再增加新的品牌代理；旗下精準醫療分子檢測實驗室獲得TFDA認證，陸續與各大醫療院所簽約合作，提供癌症病人精準癌症用藥基因檢測與提供伴隨式醫療檢測，凝聚多元營運動能。
普生指出，除印尼、中東、東南亞與台灣等地區，RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、核酸萃取劑等檢測產品銷售動能延續；美國Danner Laboratory檢驗實驗室也因新冠肺炎檢測業務，營運明顯推進。預計年底前主要客戶有望完成備貨認列，加上RT-PCR核酸試劑向斯里蘭卡申請證照中，營運後市不看淡。
(時報資訊)
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