油價飆漲加重通膨隱憂，美股收黑且國際美元續強，雙十節連續假期過後，股匯市雙雙補跌，新台幣貶破28.1元，上演股匯雙殺，雖然出口商拋匯提供支撐，但短線28元可能成常態，終場收在28.152元兌1美元，創逾五個半月新低，貶值1.06角，為近二個月單日最大跌幅，台北外匯經紀公司成交量13.79億美元。
外匯交易員指出，一波未平一波又起，變種病毒肆虐、聯準會（Fed）縮減購債及升息議題、大陸恒大事件及能耗雙控，已對國際金融市場引發一波震盪，現在油價又來亂，近期飆漲加重通膨隱憂，美國10年期公債殖利率衝破1.6％，美股主要指數應聲全收黑。台股連假後難免展開補跌，結果重挫177點至16,462點，新台幣也跟著加大貶勢，一舉跌破28.1元。
外匯交易員認為，通膨壓力及公債殖利率衝高，外資態度也轉保守，擴大賣超台股新台幣167億元，繼續落跑匯出資金，造成新台幣盤中一度重貶1.14角。雖然出口商看到好價格，樂得進場拋匯，但量能上感覺相對保守，應該是預期還會再貶，不急著一下子全部拋（美元）出去。
股匯市可能還要再波動一陣子，外匯交易員強調，目前諸多利空都還在發展中，有待進一步消化，短線恐怕不易擺脫回檔整理格局，且外資如果維持匯出的方向不變，新台幣可能暫時就是落在28元常態。
(時報資訊)
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