momo富邦媒（8454）12日公告9月合併營收約為65.1億元，年增31.24％，再創單月同期歷史新猷。累計1～9月合併營收突破600億元，刷新歷史最佳同期紀錄，約為新615.27億元，較去年同期成長32.25％，營運成長穩健。

富邦媒指出，9月momo網路購物營運表現維持高速成長水準，年增35.4％，業績占比持續突破9成，其中，行動購物年增達41.5％，在網購業績占比約為76.5％。

以各品類表現而言，以美妝保健最為亮眼、成長突破4成，居家生活則緊追在後年增近4成，顯示消費者網購習性的養成，帶動高購買頻次的日常生活用品、保健食品等回購，另外，3C家電、流行精品、健康休閒也都維持雙位數的成長佳績。

富邦媒表示，9月優異的銷售表現，其一受惠於momo《99狂購節》推升買氣，其二，iPhone話題新機與開學商機的助攻。而momo拓展美妝保養專櫃品牌合作亦達新里程，今年前三季陸續迎來雅詩蘭黛集團旗下品牌包括Estee Lauder雅詩蘭黛、ORIGINS品木宣言、DARPHIN朵法、M.A.C、Bobbi Brown芭比波朗，以及資生堂集團旗下ELIXIR怡麗絲爾品牌進駐開品牌旗艦店，加上既有台灣萊雅集團旗下四大指標美妝專櫃品牌LANCOME蘭蔻、Kiehl’s契爾氏、Biotherm碧兒泉、Shu uemura植村秀等堅強陣容，暢旺momo《美妝週年慶早鳥預購會》的買氣。

momo購物網《17週年慶》於10月1日盛大展開，今年推出10月31日之前每人每日不限金額消費，可登記抽SAMSUNG Galaxy Z Flip35G雙主鏡折疊式智慧型手機，活動期間天天至活動頁簽到、分享，可免費領momo幣回饋。

眾所矚目的振興五倍券也於10月8日登場，富邦媒全力響應政府振興計畫，momo購物網全站商品參與數位綁定五倍券使用（紅利金、禮券、提貨券、點數、月租服務、儲值卡、抵用券類商品不適用），同時為替中小企業振興添翼，momo特打造「振興五倍券專區」協助其行銷宣傳推廣，振興活動期間再加碼祭出專區消費單月累積滿3,000登記享2％momo幣回饋，每日限量200名，每月回饋上限200momo幣），每月於振興專區消費還可參加抽5,000元momo幣。

(時報資訊)

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