蘋果上月底隨著新款iPhone 13上市釋出iOS 15新版本，沒想到竟傳出無法解鎖Apple Watch的功能，2日馬上釋出iOS 15.0.1版本修復，今（12日）蘋果又釋出iOS 15.0.2與iPadOS 15.0.2版本修復已知的安全問題與Bug，不過還是有網友抱怨，時不時仍會出現行動網路斷斷續續等問題，此外，iPhone頻頻更新系統的狀況也讓網友狠虧已經「安卓化」。
最新的iOS 15.0.2版本修正的功能，包括從「訊息App」儲存到您圖庫的照片，可能會在移除相關聯的討論串或訊息後遭刪除；CarPlay可能無法打開音訊App，或是在播放期間中斷連線；AirTag可能未顯示在「尋找」的「物品」標籤頁中及使用Finder或iTunes替iPhone 13機型執行裝置回復或更新時可能會失敗等狀況。
先前iOS 15.0.1版本主要針對部分使用者無法透過 Apple Watch來解鎖iPhone 13系列機型的問題，以及「設定」App可能錯誤地顯示儲存空間已滿的提示。
蘋果10天內2度釋出新的iOS版本，盼能盡快提升用戶的體驗，沒想還是有網友在PPT論壇上表示，即使更新後還是有問題，「行動網路斷斷續續到底要不要修」、「行動網路斷斷續續 +1」、「更新完，保固資訊卻出不來了」、「網路斷斷續續+1，原來是15的鍋，可惡」、「15初期比14初期還糞。」
有趣的是，由於蘋果過去鮮少在兩周內連續更新iOS版本，意外引起網友們熱烈討論，不少人狠虧iPhone已經安卓化，「蘋果會被酸是因為以前也這樣酸安卓，現在被酸回來」、「不管啦，在某些人眼中，ios就是棒棒的穩定」、「相信蘋果，ios請勇敢升級，絕不會偷偷降頻，越更新越卡頓，逼你換機」、「iOS真的越來越廢。」
(時報資訊)
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