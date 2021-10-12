【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】原油等能源價格飆漲引發對通膨的擔憂，在外資賣壓出籠打擊下，周二南韓股市連跌第二個交易日，終場KOSPI指數大跌1.35%，為2,916.38點，盤中一度重挫1.85%。

今日外資賣超韓股8210億韓元，機構投資人賣超1990億韓元，散戶買超9790億韓元，為韓股下檔帶來支撐。

繼8月升息之後，南韓央行周二維持基準利率不變，但無助於拉抬股市。受到能源價格大漲影響，韓股全日表現都相當疲弱。

在全球電力短缺可能持續更長時間的預期下，基準原油價格漲破了每桶80美元。中國缺煤的情況，亦加深對鋁等工業金屬減產的不安情緒。

大盤普遍下跌，韓股領頭羊三星電子大跌3.5%，第二大記憶體晶片廠SK海力跌2.7%。網路平台Naver和Kakao分別跌4.25%和3.40%。

南韓最大汽車製造商現代小跌0.2%，國營公用事業韓國電力公社跌2.4%。

不過，車用電池大廠樂金化學逆勢勁揚4.2%，南韓最大煉油商SK Innovation上漲3.4%。

韓元下跌0.35%，報1,198.8兌一美元，創下近15個月新低。

南韓央行暗示最快將於11月再度升息，韓國3年期指標公債殖利率上漲13個基點，為1.822%；10年期指標公債殖利率上揚8.3個基點，報2.445%。

(時報資訊)