【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】原油等能源價格飆漲引發對通膨的擔憂，在外資賣壓出籠打擊下，周二南韓股市連跌第二個交易日，終場KOSPI指數大跌1.35%，為2,916.38點，盤中一度重挫1.85%。

　今日外資賣超韓股8210億韓元，機構投資人賣超1990億韓元，散戶買超9790億韓元，為韓股下檔帶來支撐。

　繼8月升息之後，南韓央行周二維持基準利率不變，但無助於拉抬股市。受到能源價格大漲影響，韓股全日表現都相當疲弱。

　在全球電力短缺可能持續更長時間的預期下，基準原油價格漲破了每桶80美元。中國缺煤的情況，亦加深對鋁等工業金屬減產的不安情緒。

大盤普遍下跌，韓股領頭羊三星電子大跌3.5%，第二大記憶體晶片廠SK海力跌2.7%。網路平台Naver和Kakao分別跌4.25%和3.40%。

　南韓最大汽車製造商現代小跌0.2%，國營公用事業韓國電力公社跌2.4%。

　不過，車用電池大廠樂金化學逆勢勁揚4.2%，南韓最大煉油商SK Innovation上漲3.4%。

　韓元下跌0.35%，報1,198.8兌一美元，創下近15個月新低。

　南韓央行暗示最快將於11月再度升息，韓國3年期指標公債殖利率上漲13個基點，為1.822%；10年期指標公債殖利率上揚8.3個基點，報2.445%。

(時報資訊)

#通膨 #外資 #KOSPI #原油

主要市場指數

紐約道瓊
34496.06 -250.19(0.72%)
04:59
S&P500
4361.19 -30.15(0.69%)
04:59
Nasdaq
14486.20 -93.34(0.64%)
05:15
費半指數
3221.23 -25.04(0.77%)
05:16
日經225
28230.61 -267.59(0.94%)
14:15
南韓KOSPI
2916.38 -39.92(1.35%)
17:03
香港恆生
24962.59 -362.50(1.43%)
16:08
上證指數
3546.94 -44.77(1.25%)
15:00
深圳成指
14135.38 -232.23(1.62%)
16:29
英國FTSE
7121.44 -25.41(0.36%)
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法國CAC
6546.65 -23.89(0.36%)
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德國DAX
15171.65 -27.49(0.18%)
20:31

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