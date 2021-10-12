【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團乾杯(1269)受惠疫情趨緩後消費力道復甦，配合節慶商機及兩岸展店效益顯現，帶動2021年9月合併營收「雙升」，與第三季營收齊創同期次高。隨著旺季到來，配合節慶助攻、五倍券上路及積極展店挹注，集團對第四季營收持續成長樂觀看待。

乾杯公布2021年9月自結合併營收2.87億元，月增達12.35％、年增達13.5％，回升至近7月高點、改寫同期次高。使第三季合併營收7.22億元，雖年減9.15％、但季增達23.43％，同步改寫同期次高。累計前三季合併營收21.16億元，年增6.68％，為同期第三高。

乾杯表示，第三季營運雖受7月仍處三級警戒、禁止內用影響，但隨著警戒降至二級，8月起開放餐飲內用、管制逐步解封，民眾到店用餐意願逐步提升、消費力道強勁，配合集團積極經營電商業績亮眼及海內外展店效應，多箭齊發補強動能，使整體營收已逐步回穩。

乾杯指出，9月營收表現亮眼、超越去年同期，改寫僅次於2019年的同期次高，主因台灣疫情趨穩、餐飲管制措施鬆綁，並受惠中秋節慶效應加持，挹注餐廳、電商和外販事業營收同步回升，以及中國大陸展店效益顯現挹注。

乾杯表示，9月台灣「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「和牛47」等燒肉品牌門市，在遵守防疫政策降載的可接座位數下均達滿席，加上今年燒肉店一位難求，離峰時段也相當熱門，使連假期間業績恢復至去年中秋檔期逾9成，表現相當亮眼。

同時，乾杯搶攻宅家烤肉商機，電商事業「乾杯超市」提供民眾線上購買烤肉食材及周邊器具，更推出多款和牛燒肉禮盒，除接到多家企業採購訂單，同時鋪進旗下30家實體門市開賣，虛實通路並進繳出全通路銷售突破千盒佳績，推升集團9月營收成長。

展店方面，由於疫情趨緩後外食需求彈升，乾杯集團加速海內外展店計畫進行，中國大陸9月分別開出「老乾杯」深圳龍華壹方城店及「乾杯」上海太陽宮店，帶動中國大陸9月營收年增10％。

台灣方面，乾杯預計11月在SOGO復興館再開出「老乾杯」及「黑毛屋本家」2家店，合計第四季海內外將共開出8家店，將總店數推升至55家，持續挹注新成長動能。為因應人力需求，乾杯以「時薪最高上看240元」的優渥條件，開出超過300名計時員工職缺。

展望第四季，隨著時序步入餐飲傳統旺季，雙十連假、百貨周年慶、聖誕等節慶及五倍券振興措施上路，乾杯看好有望複製去年的報復性消費潮，對此加碼推出「振興贈千元」活動吸客，對第四季業績表現持續成長樂觀看待。

(時報資訊)

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