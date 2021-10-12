美國房市買氣熱絡，7月房價較去年同期飆漲19.7%，創1987年推出該指數以來的最大漲幅，很多人可能認為，房價不能再漲了，不過，根據以高盛集團首席經濟學家Jan Hatzius為首的團隊在最近一份報告中表示，預計到明(2022)年底，美國房價恐將進一步上漲16%。

根據雅虎財經報導，美國房價與1年前相比已上漲了20%，主要是疫情期間的住房庫存吃緊、低利率，以及家庭遷移刺激了房價上漲，而千禧一代的首次購屋也加劇了對住房的需求。同時，手頭有現金的投資者也試圖透過購買房地產等資產來因應通膨風險，這也推升了房價。

高盛集團在最近一份報告中表示，以模型預測，到2022年底，房價將進一步上漲16%，而報告也指出，在所有影響美國經濟的短缺問題中，住房短缺可能是持續時間最長的。

Hatzius表示，預測房價將持續多年繁榮基礎的供需狀況仍然完好不變，房屋庫存仍處於吃緊張狀態，對房屋購買意願的調查也還在健康水準，房屋建築商仍面臨疫情前的不利因素，特別是缺乏建築工人以及缺乏可供建造的土地塊，且疫情又加劇了這些問題。

Hatzius的團隊也指出，包括供應鏈中斷、木材短缺以及現在整個經濟情況下的勞動力短缺問題，將進一步影響住房的供應。

(時報資訊)