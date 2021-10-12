時報-10/12上海華通鉑銀貴重金屬下午結算價(人民幣元)

項目 10/12 10/11 漲跌

一號國際白銀(公斤) 4772 4812 -40

二號國際白銀(公斤) 4757 4797 -40

三號國際白銀(公斤) 4742 4782 -40

鈀粉99.95%(公克) 495 500 -5

銠粉99.95%(公克) 3420 3510 -90

釕99.95%(公克) 153 153 -

銥99.95%(公克) 1228 1228 -

(王馨慧)(商品行情網)

(時報資訊)

#上海華通鉑銀 #白銀

重要商品行情

（更新：2021/10/12）
紐約近月RBOB汽油
2.3779 +0.01
紐約近月天然氣
5.345 -0.22
紐約近月黃金
1755.7 -1.70
日本近月RSS3橡膠
208.10 +7.10
紐約近月輕質原油
80.52 +1.17
BDI綜合指數
5488 -38.00
倫敦三個月期銅
9543.00 +182.00
芝加哥近月黃豆
1228.25 -14.75
芝加哥近月玉米
533 +2.50
紐約近月棉花
109.79 -0.81
倫敦三個月期鎳
19119.00 -102.00
倫敦近月布蘭特
83.65 +1.26

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