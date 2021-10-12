【時報-台北電】國泰金(2882)110年9月自結稅前利益91.2億元，稅後利益81億元；110年前三季自結稅前利益1378.7億元，稅後利益1221.8億元，EPS為8.96元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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