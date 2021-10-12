【時報-台北電】富驊(5465)擬減資1億6409萬1820元，銷除已發行股份1640萬9182股(普通股913萬5491股，私募普通股727萬3691股)，減資比率為10%，每股退還1元，實際減資比率與每股退還現金，以減資換發股票基準日之已發行流通在外總股數計算之。預計減少資本後，實收資本額元14億7682萬6290元。
富驊訂定減資基準日為10月14日，舊股票最後交易日為12月8日，最後過戶日為12月12日，12月13日~12月17日停止過戶，12月9日~12月17日停止交易，減資換發新股票基準日為12月17日，新股票開始上櫃買賣日期為12月20日。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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