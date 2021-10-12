富邦金控9月自結稅後淨利78.52億元，累計今年前9月稅前淨利達1,489.89億元，前9月稅後淨利1,302.01億元，較去年同期大幅成長91％，每股盈餘（EPS）達11.32元，續居金控每股獲利王寶座。
富邦金控累計前9月稅後淨利續創歷史新高紀錄，單9月稅後淨利亦創下歷年同期新高！子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前9月獲利皆再創下歷史新高！富邦金控9月底淨值約8,415億元，普通股每股淨值68.16元，主要反映本月資本公積轉增資之股票股利影響所致。
截至9月30日，富邦金控已取得日盛金控57.70％股權，而富邦金於9月認列日盛金投資收益1.1億元。此外，本次富邦金現金增資發行普通股及特別股，保留金控及各子公司員工認購之部分，合計認列員工酬勞費用共8.5億元。
(時報資訊)
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