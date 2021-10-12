深圳市政府12日在香港發行50億元離岸人民幣債券，這也是大陸地方政府首度發行離岸人民幣債。據稱，該債券獲來自8個不同國家及地區認購，訂單規模達人民幣（下同）174億元，相當於超額任購2.48倍。

香港經濟日報報導，本次深圳地方政府債券共有3批，包括2年期11億元、票面息2.6％；3年期15億元、票面息2.7％；5年期24億元、票面息2.9％。當中3年期及5年期屬於綠色債券。相關債券集資資金將用在普通公辦高中建設、城市軌道交通和水治理等項目。

香港交易所、深圳證券交易所12日舉行敲鑼儀式。香港特首林鄭月娥稱，本次是首次有大陸地方政府來香港發行離岸人民幣債券，而且包括綠色金融債券，有助香港發揮大灣區綠色金融中心的地位，聯接境內外資金。

中國人民銀行副行長潘功勝則稱，本次在港發債展示大陸債券市場對外開放水準、拓寬地方政府融資管道、豐富香港人民幣產品，有助提升大灣區金融市場一體化水準。

(時報資訊)

#深圳 #人民幣 #地方政府債 #香港

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