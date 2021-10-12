因物價上漲明年報稅的免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額及課稅級距都有可能調整，標準扣除額單身從12萬元預計可能調整到12.4萬元；有配偶者則從24萬元調高到24.8萬元，薪資所得則可能從20萬元調高到20.6萬元；課稅級距部分也從原本的最低的54萬元，可能調整到56萬元。

安永會計事務所會計師楊建華表示，若以稅率5％的雙薪頂客族來說，大約可以省稅1400元，若是稅率12％，則可以多省3360元。

一名撫養親屬可以增加4000的免稅額，70歲以上能增加6000，以5％的稅率換算，可以分別省稅200跟300元。

另因為課稅級距的調整，家庭淨所得在56萬元以下者。都可以不用繳稅。

(時報資訊)