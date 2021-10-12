【時報-台北電】富邦金(2881)公告110年9月合併自結損益，稅前淨利88.9億元，母公司業主稅後淨利78.5億元；累計前9月稅前淨利1489.9億元，母公司業主稅後淨利1302億元，基本EPS11.32元。累計9月未適用外匯價格變動準備金之EPS為11.23元，累計9月未適用天災保險準備金之EPS為11.32元，公司於110/3/30取得日盛金持股，9月依持股比例認列投資利益1.1億(累計14.0億)。(編輯整理：龍彩霖)

(時報資訊)

#EPS #富邦金

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀