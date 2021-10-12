【時報-台北電】官田鋼(2017)110年9月自結合併損益，營業收入淨額2億8684萬元，營業利益3716萬元，稅前淨利3547萬元，歸屬予母公司股東稅後淨利3082萬元，歸屬予母公司股東稅後每股盈餘0.10元。

　前9月營業收入淨額30億8015萬元，營業利益4億3498萬元，稅前淨利5億1742萬元，歸屬予母公司股東稅後淨利5億3774萬元，歸屬予母公司股東稅後每股盈餘1.64元。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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